МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. Спортсмен из Свердловской области Константин Шахтарин стал лауреатом XV Национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс».
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