Черногория с 1 ноября текущего года отменяет безвизовый режим для граждан России. Это решение, которое также затронет путешественников из Беларуси, Китая, Саудовской Аравии и Турции, знаменует собой окончательный поворот балканской республики в сторону жёсткой миграционной политики Евросоюза.