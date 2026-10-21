Черногория с 1 ноября текущего года отменяет безвизовый режим для граждан России. Это решение, которое также затронет путешественников из Беларуси, Китая, Саудовской Аравии и Турции, знаменует собой окончательный поворот балканской республики в сторону жёсткой миграционной политики Евросоюза.
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