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Маск заинтересовался предложением Дональда Трампа–младшего купить телеканал MSNBC

Маск заинтересовался предложением Дональда Трампа–младшего купить телеканал MSNBC

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X отреагировал на предложение Дональда Трампа–младшего, старшего сына избранного президента США Дональда Трампа, купить телеканал MSNBC.

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