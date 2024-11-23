Маск заинтересовался предложением Дональда Трампа–младшего купить телеканал MSNBC

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X отреагировал на предложение Дональда Трампа–младшего, старшего сына избранного президента США Дональда Трампа, купить телеканал MSNBC.
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