Сочетает свойства гибкой нити и жесткой балки: как работает струнный рельс 

Белорусская адаптация технологии преднапряжения В основу комплекса uST положены технологии создания предварительно напряженных путевых структур нового поколения, ключевым элементом которых выступает струнный рельс.
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