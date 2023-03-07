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Нигматуллин о 6 голкиперах в расширенном списке сборной: «Вратарский кризис. Кандидатов много, но нет однозначного номера один»

Руслан Нигматуллин высказался о голкиперах, попавших в расширенный список сборной России. — Стоило ли вызывать сразу троих возрастных голкиперов? Речь про Шунина, Песьякова и Джанаева.

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