Почему в США заговорили о покушении на Владимира Путина

В последнее время американский тележурналист Такер Карлсон, получивший широкую известность в России после его памятного интервью с президентом Путиным, научившим его краткой истории Отечества, сделал несколько резонансных заявлений, касающихся конфликта Москвы, Киева и стоящего за ним Вашингтона.