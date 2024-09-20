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Ямалец принял участие в Совете первичных отделений партии «Единая Россия»

Ямалец принял участие в Совете первичных отделений партии «Единая Россия»

Впервые секретари базовых партийных организаций из всех 89 регионов представили свои предложения по их развитию Инициативы по поддержке первичных организаций «Единой России», усилению их роли в работе партии, формированию кадрового резерва партии, развитию конкурса общественно значимых проектов первичек и их участию в избирательных кампаниях обсудили на первом Совете первичных отделений.

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