Партию нелегальных сигарет стоимостью около 3 млн рублей изъяли полицейские в Канске Красноярского края

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Канский» при проведении оперативно-розыскных мероприятий вышли на след 53-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте нелегальной табачной продукции В ходе обыска арендованного мужчиной гаражного бокса, расположенного в районе частного сектора в Канске, полицейские обнаружили и изъяли свыше 15,9 тысячи пачек немаркированных сигарет.
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