Старики-разбойники жгут военкомат России

валерия

Разве дело в образовании. Именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников, они (чаще всего по состоянию здоровья ума) уже не могут критически воспринимать текущие события, очень внушаемы. Ну и плюс многих толкает на преступление нищенская пенсия, не позволяющая им вести достойную жизнь.Обозленные, не понимающие ситуации, зазомбированные несчастные старики, на грани Альцгеймера....