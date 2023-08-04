Юрий Кот Часто слышу в России фразу, что нас, россиян, запад так оболванить не смог бы, как он это сделал с украинцами.
Старики-разбойники жгут военкомат России
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Людмила
шалава, во-первых, не коверкай русский язык, мразь шпротная, а, во-вторых, ПНХ !!!💩💩💩
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3 час.
валерия
Разве дело в образовании. Именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников, они (чаще всего по состоянию здоровья ума) уже не могут критически воспринимать текущие события, очень внушаемы. Ну и плюс многих толкает на преступление нищенская пенсия, не позволяющая им вести достойную жизнь.Обозленные, не понимающие ситуации, зазомбированные несчастные старики, на грани Альцгеймера....
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1 час.
igor laptev
какой-бы ни был человек правильный, грамотный, опытный. есть процент людей не способных сопротивляться НЛП. проверьте каждый себя на такую способность. будете удивлены. почти каждый зомби по каким-либо направлениям. если серьёзно озаботитесь, вас ждёт много неприятных открытий
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1 час.
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