Express: сахар, кофеин и скроллинг разрушают мозг

Головной мозг отвечает за мысли и чувства — то, что делает нас людьми. Как позаботиться об этом важном органе? Психиатр Дэниел Амен рассказал о повседневных привычках, опасных для мозга, его слова приводит Express.
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