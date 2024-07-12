Перебои в энергоснабжении Краснодара зависят от Ростова-на-Дону, заявили в мэрии кубанской столицы

Перебои в энергоснабжении Краснодара зависят от Ростова-на-Дону, заявили в мэрии кубанской столицыОсновные перебои в системе электроснабжения города Краснодара связаны с всплесками и ограничениями в магистральных сетях, в том числе на межрегиональных линиях 220, 110, 500 кВ ПАО Россети, написал заместитель главы Краснодара Максим Онищенко в своем телеграм-канале.