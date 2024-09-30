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Дмитрий Чернышенко провел заседание по подготовке Международного спортивного форума в Уфе

Дмитрий Чернышенко провел заседание по подготовке Международного спортивного форума в Уфе

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета, посвященного подготовке Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет с 17 по 19 октября в Уфе.

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