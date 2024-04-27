Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Воскрешение Лазаря говорит нам, что после мгновения Страшного Суда праведные воскреснут в Новом Мире

Воскрешение Лазаря говорит нам, что после мгновения Страшного Суда праведные воскреснут в Новом Мире

ЛАЗАРЕВА СУББОТА 27 АПРЕЛЯ 2024: ТРАДИЦИИ СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА Православные верующие встречают перед великим праздником Вербное воскресенье Лазареву субботу.

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