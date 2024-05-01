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Аделия Петросян: «Чебоксары – уютный и при этом стильный город. Здесь много деталей, которые украшают улицы»

Накануне в столице Чувашии прошло заключительное шоу тура команды Этери Тутберидзе. «Чебоксары – уютный и при этом стильный город.

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