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Удар по Киеву и Одессе поразил «Фламинго», порты и логистику ВСУ

Удар по Киеву и Одессе поразил «Фламинго», порты и логистику ВСУ

Российские войска 1 сентября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса, энергетическим объектам и логистике ВСУ в Киеве, Киевской и Одесской областях.

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