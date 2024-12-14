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Дзен Дневник

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Что хотят женщины на Новый год: вишлист моих подружек

Что хотят женщины на Новый год: вишлист моих подружек

Сегодня я не смогу ответить на глобальный вопрос «что хочет получить КАЖДАЯ женщина». Хотя, отвечу — что-то своё Универсальных подарков не существует, наиболее универсальным вариантом являются деньги, но даже они не всегда подходят.

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