Что хотят женщины на Новый год: вишлист моих подружек

Сегодня я не смогу ответить на глобальный вопрос «что хочет получить КАЖДАЯ женщина». Хотя, отвечу — что-то своё Универсальных подарков не существует, наиболее универсальным вариантом являются деньги, но даже они не всегда подходят.
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