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Газета.ру

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Тренер "Зенита" Семак не понимает, за что ему показали желтую карточку

Тренер "Зенита" Семак не понимает, за что ему показали желтую карточку

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что не понимает, за что получил желтую карточку в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

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