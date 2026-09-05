Тренер "Зенита" Семак не понимает, за что ему показали желтую карточку

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что не понимает, за что получил желтую карточку в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
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