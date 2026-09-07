Стихия обрушилась на Крым: кадры затопленной Евпатории разлетелись по сети

Сильные ливни, грозы и шквалистый ветер обрушились на Крым 6 сентября. Наиболее серьезные последствия непогоды зафиксировали в Евпатории, где потоки воды затопили улицы, а некоторые районы города оказались практически отрезаны от движения транспорта и пешеходов.