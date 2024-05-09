Ozon разработал нейросеть для создания фотографий одежды на модели

Это поможет покупателям лучше представить, как вещь будет на них смотреться.Ozon разработал инновационную технологию, которая позволяет создавать фотографии одежды на виртуальных моделях для карточек товаров.
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