Депутат Яковенко выслушал жалобы краснодарцев на потопы

Приём жителей провёл депутат городской Думы Краснодара Максим Яковенко. Парламентарий подчеркнул, что формат личных встреч позволяет напрямую выслушать горожан, детально вникнуть в каждую ситуацию и совместно определить возможные шаги для её урегулирования.
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