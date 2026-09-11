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Царьград

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Депутат Яковенко выслушал жалобы краснодарцев на потопы

Депутат Яковенко выслушал жалобы краснодарцев на потопы

Приём жителей провёл депутат городской Думы Краснодара Максим Яковенко. Парламентарий подчеркнул, что формат личных встреч позволяет напрямую выслушать горожан, детально вникнуть в каждую ситуацию и совместно определить возможные шаги для её урегулирования.

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