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«Мы все читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши добрые слова». Домнина и Костомаров обратились к поклонникам

Чемпионы мира в танцах на льду сейчас участвуют в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.  Костомаров: Всем большой привет из Сочи! Хотели вас поблагодарить за вашу поддержку.

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