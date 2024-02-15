В Euroclear осудили план по передаче замороженных активов РФ Киеву

Global Look Press/Lydie Gigerichova/imageBROKER.com Бельгийский депозитарий Euroclear выступает против возможного использования замороженных российских активов в качестве залога для финансирования Украины.
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