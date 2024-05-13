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Новость об отставке Шойгу попала на первые полосы мировых СМИ

Новость об отставке Шойгу попала на первые полосы мировых СМИ

Он переведён на должность секретаря Совбеза.фото: vk.com/mil--> Новость о том, что президент Владимир Путин предложил перевести на должность секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу оказалась на первых полосах ключевых зарубежных СМИ.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
смещение шойгу это верное решение (при всём уважении к нему как к человеку) а новые назначения и оставления на своих местах лиц третий год не сумевших принять серьёзных решений, чистейшая глупость!
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19 час.

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