Новость об отставке Шойгу попала на первые полосы мировых СМИ

Он переведён на должность секретаря Совбеза.фото: vk.com/mil--> Новость о том, что президент Владимир Путин предложил перевести на должность секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу оказалась на первых полосах ключевых зарубежных СМИ.
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