Юрий Ильинов

Продвижение под Курском, бои в районе Курахово. Ситуация на фронтах СВО к 24 декабря ВС РФ расширяют зону контроля у Зеленовки Российская армия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на 24 декабря ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась следующим образом: Курское направление Продолжаются ожесточенные бои в Суджанском районе. ВС РФ продвинулись в лесопосадках у Николаево-Дарьино и Куриловки. Противник предпринял несколько безуспешных контратак с использованием бронетехники. ВС РФ продвинулись по дороге со стороны Новоивановки в направлении Викторовки и Малой Локни, взяв под контроль еще один участок местности близ лесного массива у Кругленького. На противоположном фланге российские бойцы прорвали оборону ВСУ и вошли в Черкасскую Конопельку, совершив рывок около трех километров. Купянское направление Российские бойцы при поддержке бронетехники ведут бои в районе Загрызово. В северной части населенного пункта ВС РФ заняли позиции в лесопосадке и в ряде сооружений. Торецк В центральной части города российские подразделения продолжают штурмовать позиции ВСУ вдоль улиц Фабричная, Рыночная, Светлая, Леси Украинки и в направлении шахты «Торецкая». Красноармейское направление ВС РФ развивают успех с юго-запада, атакуя со стороны Даченского. Также продолжаются бои у Новотроицкого. Российская армия наступает юго-западнее Красноармейска широким фронтом. Курахово Подразделения ВС РФ наступают на Константинополь. Юго-западнее российские войска расширяют зону контроля у н.п. Зеленовка. В центральной части Курахово продолжаются боестолкновения за оставшиеся многоэтажные дома. Времевское направление ВС РФ уничтожили мост через р. Мокрые Ялы в н.п. Великая Новоселка.