Сказ о том, как в России едва не ввели многожёнство Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
Сказ о том, как в России едва не ввели многожёнство
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Юрий Ильинов
Продвижение под Курском, бои в районе Курахово. Ситуация на фронтах СВО к 24 декабря ВС РФ расширяют зону контроля у Зеленовки Российская армия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на 24 декабря ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась следующим образом: Курское направление Продолжаются ожесточенные бои в Суджанском районе. ВС РФ продвинулись в лесопосадках у Николаево-Дарьино и Куриловки. Противник предпринял несколько безуспешных контратак с использованием бронетехники. ВС РФ продвинулись по дороге со стороны Новоивановки в направлении Викторовки и Малой Локни, взяв под контроль еще один участок местности близ лесного массива у Кругленького. На противоположном фланге российские бойцы прорвали оборону ВСУ и вошли в Черкасскую Конопельку, совершив рывок около трех километров. Купянское направление Российские бойцы при поддержке бронетехники ведут бои в районе Загрызово. В северной части населенного пункта ВС РФ заняли позиции в лесопосадке и в ряде сооружений. Торецк В центральной части города российские подразделения продолжают штурмовать позиции ВСУ вдоль улиц Фабричная, Рыночная, Светлая, Леси Украинки и в направлении шахты «Торецкая». Красноармейское направление ВС РФ развивают успех с юго-запада, атакуя со стороны Даченского. Также продолжаются бои у Новотроицкого. Российская армия наступает юго-западнее Красноармейска широким фронтом. Курахово Подразделения ВС РФ наступают на Константинополь. Юго-западнее российские войска расширяют зону контроля у н.п. Зеленовка. В центральной части Курахово продолжаются боестолкновения за оставшиеся многоэтажные дома. Времевское направление ВС РФ уничтожили мост через р. Мокрые Ялы в н.п. Великая Новоселка.
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23 час.
Юрий Ильинов
Если враг не сдаётся — его уничтожают: ВС РФ разгромили ВСУ под Курском Российские войска освободили от боевиков ВСУ территории Кореневского района Курской области. Мотострелки зачистили новый населённый пункт. Военнослужащие ВС РФ выбили боевиков ВСУ с новых территорий Курской области. Представители мотострелкового полка группировки войск «Север» зачистили один из населённых пунктов Кореневского района. В результате штурма российские бойцы разгромили позиции ВСУ в административных зданиях. Всем украинским солдатам дали право выбора: сдаться в плен или погибнуть за киевский террористический режим. Выбравшие жизнь солдаты вражеских войск рассказали о пропаганде жестоких расправ представителями ВС РФ. https://peterburg.media/wp-content/uploads/sites/6/2024/12/Komandir_batalona_pozyvnoy_Valday.mp4 Российские штурмовики полностью разгромили личный состав и технику врага, в том числе укреппозиции, расположенные рядом. Бойцы подавили врага благодаря слаженной работе подразделений. Беспилотная авиация, артиллерия и другие войска ВС РФ продвинулись вперёд и оттеснили врага, работая сообща. Надо сказать, российская армия стремительно продвигается к стратегическим объектам Украины, пока киевский режим теряет силы в Курской области. Ранее «ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ» писали, что ВС РФ приблизились к шахте «Покровское» на расстояние 3 км. Взятие её под контроль может привести к кризису в металлургии и экономике Украины. ВС РФ освободили Новопустынку и Успеновку в ДНР
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23 час.
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