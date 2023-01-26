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Джон Макинрой: «Не думаю, что игроки поняли, как обыгрывать Швентек. Ее нынешние проблемы связаны с психологией, а не с физикой»

Джон Макинрой высказался о поражении Иги Швентек в четвертом круге Australian Open. Полька уступила Елене Рыбакиной 4:6, 4:6.

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