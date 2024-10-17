У плана победы Владимира Зеленского существует скрытый подтекст, который подразумевает начало третьей мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона Леонида Бабашова.
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