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Царьград

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Взрывы и детоннация. Первые подробности массированного удара ВСУ по Липецку. Поврежден важный объект

Взрывы и детоннация. Первые подробности массированного удара ВСУ по Липецку. Поврежден важный объект

Сообщается о массированной атаке ВСУ по Липецку с использование дронов - звучат взрывы и детонация. Важный объект энергетической инфраструктуры получил повреждения, начались перебои с электричеством.

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