Магдеев передал гумпомощь бойцам СВО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев совершил очередную поездку в зону специальной военной операции, где передал землякам-военнослужащим партию шефской помощи, включающую транспортные средства, специальное оборудование и приборы.
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