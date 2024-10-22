Си Цзиньпин прилетел в Казань на саммит БРИКС

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 22 октября прилетел в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС, сообщило агентство China Xinhua News в социальной сети Х.
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