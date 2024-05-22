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Газета Коммуна

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Сила слова. Как в Воронеже прошёл XII Международный медиафорум

В среду, 15 мая, в столице Черноземья состоялся ежегодный медиафорум. Его организаторы – правительство Воронежской области и Союз журналистов России, а генеральный информационный партнёр – медиахолдинг «Губерния», куда входит и газета «Коммуна».

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