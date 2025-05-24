Власти Ганы обсудят освоение месторождения нефти Pecan – «Лукойл» участвует Татьяна АрестоваНа следующей неделе парламент Ганы приступит к рассмотрению вопроса о принятии окончательного инвестиционного решения по освоению месторождения нефти Pecan.
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