Романцев о чемпионской гонке: «Краснодар» растет и крепнет на глазах. Как спартаковский болельщик, не желаю «Зениту» победы»

– Даже после ничьей «Зенита» с «Краснодаром» вы настаивали, что питерцы — фавориты в золотой гонке. Поражение «быков» от «Урала» означает, что интрига умерла? — Не стал бы спешить с выводами — впереди почти целый круг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Фабиан Бальбуэна: «Москва – очень красивый город, который людям нужно увидеть. Прекрасные виды, отличные парки»
- Роналду и Кейн забивают, матч Кучерова с 6 очками, свежий перл Медведева, игроку «Ниццы» грозит до года тюрьмы, Хави предложил разделить матчи клубов и сборных в сезоне и другие новости
- Изидор про стереотипы о России: «Из Франции кажется, что это очень холодная страна, где все ходят угрюмые. Но не так уж холодно, и люди замечательные»
Свежие комментарии