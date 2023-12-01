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Романцев о чемпионской гонке: «Краснодар» растет и крепнет на глазах. Как спартаковский болельщик, не желаю «Зениту» победы»

Романцев о чемпионской гонке: «Краснодар» растет и крепнет на глазах. Как спартаковский болельщик, не желаю «Зениту» победы»

– Даже после ничьей «Зенита» с «Краснодаром» вы настаивали, что питерцы — фавориты в золотой гонке. Поражение «быков» от «Урала» означает, что интрига умерла? — Не стал бы спешить с выводами — впереди почти целый круг.

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