Сотрудники МВД России ликвидировали сеть узлов связи, которыми пользовались зарубежные телефонные мошенники

«Оперативниками БСТМ МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан и сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресечена деятельность сети узлов связи.
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