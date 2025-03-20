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Закон, порядок, государство

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Сотрудники МВД России ликвидировали сеть узлов связи, которыми пользовались зарубежные телефонные мошенники

Сотрудники МВД России ликвидировали сеть узлов связи, которыми пользовались зарубежные телефонные мошенники

«Оперативниками БСТМ МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан и сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресечена деятельность сети узлов связи.

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