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«Спартак» подписал контракт с Павленко на 2 года. Голкипер из Казахстана провел сезон в системе «Питтсбурга»

« Спартак » объявил о подписании контракта на два года с 24-летним вратарем Максимом Павленко . Соглашение носит двусторонний (КХЛ – ВХЛ) характер.

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