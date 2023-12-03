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В Приморье за сутки пресекли 19 правонарушений

В Приморье за сутки пресекли 19 правонарушений

В Артеме за сутки выявлено и пресечено 19 административных правонарушений: уклонение от исполнения административного наказания, мелкое хищение, неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, сообщает PRIMPRESS.

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