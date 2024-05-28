Нижегородцам рассказали о «спортивном биомаркере» сердечно-сосудистого здоровья

Директор Института биологии старения ННГУ им. Н. А. Лобачевского Алексей Москалев рассказал о «спортивном биомаркере» сердечно-сосудистого здоровья, сообщает пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в соцсетях.
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