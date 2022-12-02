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Эксперт назвал показатель, по которому Россия занимает первое место среди развитых стран

Около 30% россиян с высшим образованием работают не в той сфере, в которой учились. Об этом сообщает в своей статье заместитель директора Института институциональных исследований НИУ ВШЭ Виктор Рудаков (опубликована в Journal of Education and Work).

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