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Суд обязал администрацию Узловского района провести капремонт канализационной системы

Суд обязал администрацию Узловского района провести капремонт канализационной системы

Районный суд признал незаконным бездействие администрации Узловского района, которая не организовала капитальный ремонт канализационной насосной станции и участка коллектора на улицах Центральная – Брикетная в квартале 5-я Пятилетка города Узловая.

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