Суд обязал администрацию Узловского района провести капремонт канализационной системы

Районный суд признал незаконным бездействие администрации Узловского района, которая не организовала капитальный ремонт канализационной насосной станции и участка коллектора на улицах Центральная – Брикетная в квартале 5-я Пятилетка города Узловая.
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