Минутка философии: глобалисты и ... долгожители

Валерий Холодок

Здравствуйте, Юрий. Сразу скажу, что выражаю личное мнение, которое не претендует на Истину в первом лице, НО! вряд ли кто-то, кем бы он ни был и к какой бы научной величины не принадлежал, сможет логично опровергнуть это моё личное мнение( самонадеянно?) Думаю, что лично Вы, Юрий, знаете как переводится слово философия: Фило- Любовь, София-Мудрость, т.е. Любовь к Мудрости, а Мудрость- это жизненный опыт помноженный на Знания(СВЕТ). В Вашей статье:"Великий Призыв - - - - - -"- есть такая мысль: ==="Сейчас, в час нужды, необходимо пробудить в человеческой Душе способность осознать План и действовать ради его осуществления в сотрудничестве с силами, стремящимися восстановить порядок на Земле и завершить цикл агрессивного зла, в котором мы сейчас живем. И Смерть – что это значит? – Сейчас, в час нужды, необходимо пробудить в человеческой Душе способность осознать План и действовать ради его осуществления в сотрудничестве с силами, стремящимися восстановить порядок на Земле и завершить цикл агрессивного зла, в котором мы сейчас живем. И Смерть – что это значит? – не смерть тела или формы, поскольку это относительно несущественно, а “способность отречения”, которая со временем становится характеристикой принявшего обет ученика. , а “способность отречения”, которая со временем становится характеристикой принявшего обет ученика."=== Обращаю внимание здесь на:"...не смерть тела или формы, поскольку это относительно несущественно,..."- в то время, как эта статья как раз говорит о СУЩЕСТВЕННОСТИ именно тела и формы. Нет, значение физического тела НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ для Человека ГЛАВНОЕ просто потому, что он, этот человек не понимает значения для него его Бессмертной Сущности(ДУШИ)- это как для него войти в абсолютно темную не известную комнату- СВЕТ отсутствует и СТРАХ. Поэтому человек начинает что-то выдумывать на своём Плане существования ибо другого Плана не приемлет, хотя Эфир был еще Менделеевым заложен в его истинной таблице. Для наглядности могу показать в примитивном виде чем отличается физическое тело от ДУШИ на след. стр.