Минутка философии: глобалисты и . долгожители Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
Минутка философии: глобалисты и ... долгожители
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Валерий Холодок
Здравствуйте, Юрий. Сразу скажу, что выражаю личное мнение, которое не претендует на Истину в первом лице, НО! вряд ли кто-то, кем бы он ни был и к какой бы научной величины не принадлежал, сможет логично опровергнуть это моё личное мнение( самонадеянно?) Думаю, что лично Вы, Юрий, знаете как переводится слово философия: Фило- Любовь, София-Мудрость, т.е. Любовь к Мудрости, а Мудрость- это жизненный опыт помноженный на Знания(СВЕТ). В Вашей статье:"Великий Призыв - - - - - -"- есть такая мысль: ==="Сейчас, в час нужды, необходимо пробудить в человеческой Душе способность осознать План и действовать ради его осуществления в сотрудничестве с силами, стремящимися восстановить порядок на Земле и завершить цикл агрессивного зла, в котором мы сейчас живем. И Смерть – что это значит? – Сейчас, в час нужды, необходимо пробудить в человеческой Душе способность осознать План и действовать ради его осуществления в сотрудничестве с силами, стремящимися восстановить порядок на Земле и завершить цикл агрессивного зла, в котором мы сейчас живем. И Смерть – что это значит? – не смерть тела или формы, поскольку это относительно несущественно, а “способность отречения”, которая со временем становится характеристикой принявшего обет ученика. , а “способность отречения”, которая со временем становится характеристикой принявшего обет ученика."=== Обращаю внимание здесь на:"...не смерть тела или формы, поскольку это относительно несущественно,..."- в то время, как эта статья как раз говорит о СУЩЕСТВЕННОСТИ именно тела и формы. Нет, значение физического тела НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ для Человека ГЛАВНОЕ просто потому, что он, этот человек не понимает значения для него его Бессмертной Сущности(ДУШИ)- это как для него войти в абсолютно темную не известную комнату- СВЕТ отсутствует и СТРАХ. Поэтому человек начинает что-то выдумывать на своём Плане существования ибо другого Плана не приемлет, хотя Эфир был еще Менделеевым заложен в его истинной таблице. Для наглядности могу показать в примитивном виде чем отличается физическое тело от ДУШИ на след. стр.
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16 час.
Валерий Холодок
Вот так как-то: Не вставляется изображение, но ничего, каждый может посмотреть в поисковике на тему "несущая частота". Так вот, ДУША- это несущая частота, находящаяся на другом Плане существования Материи, более плотном чем наш. Все чипы- это наш План существования и они не смогут заменить постоянно изменяющуюся структуру мозга, т.к. мозг- это самосовершенствующийся приемо-передатчик( мнение Никола Тесла), нейрон размножается по другому нежели другие клетки физического тела Человека, а количество делений любой клетки человека зависит от возможности деления теломер в Х-хромосоме, просто теломера укорачивается при каждом делении клетки. Дальше можно продолжить затронутую мной тему в статье:" Великий Призыв_ _ _ _ ": "...начиная с понимания эволюции нашего Плана..." хотя пока, думаю, информации достаточно. Всего доброго.
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16 час.
М
ММ
"ДУША- это несущая частота, находящаяся на другом Плане существования Материи, более плотном чем наш"- ДУША МАТЕРИАЛЬНА. Её даже взвесили. И радиотехнические определения здесь по принципу:"В огороде бузина, а в Киеве дядька!" Слышали звон...
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9 час.
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