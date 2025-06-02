Восстановлению не подлежат: стал известен ущерб, нанесенный стратегической авиации ВКС вчерашними атаками дронов

и ты тоже пришёл потрепаться7

Александр

Американцы пишут "«По уточненной информации от независимых американских осинтеров в результате вчерашней атаки по аэродромам стратегической авиации не подлежит восстановлению один Ту-95МС. Получили повреждения крыльев, закрылков и топливных баков 3 Ту-95МС и 3 Ту- 22М3.Также получил неустановленные повреждения один Ан-12".