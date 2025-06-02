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Несекретные материалы

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Восстановлению не подлежат: стал известен ущерб, нанесенный стратегической авиации ВКС вчерашними атаками дронов

Восстановлению не подлежат: стал известен ущерб, нанесенный стратегической авиации ВКС вчерашними атаками дронов

В Сети опубликованы спутниковые снимки российской авиабазы стратегической авиации «Белая» в Иркутской области, глядя на которые можно оценить ущерб, который нанесен вчерашней атакой украинских FPV-дронов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
и ты  тоже  пришёл потрепаться7
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6 час.
Александр
Задолбал,идиот.
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3 час.
Александр
Американцы пишут &quot;«По уточненной информации от независимых американских осинтеров в результате вчерашней атаки по аэродромам стратегической авиации не подлежит восстановлению один Ту-95МС. Получили повреждения крыльев, закрылков и топливных баков 3 Ту-95МС и 3 Ту- 22М3.Также получил неустановленные повреждения один Ан-12&quot;.
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3 час.
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