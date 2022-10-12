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ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту, часть участвовавших в подготовке уже задержана

ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту, часть участвовавших в подготовке уже задержана

Расследование подрыва грузовика на Крымском мосту продолжается, установлены организаторы теракта, а также исполнители, часть участвовавших в подготовке уже задержана.

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