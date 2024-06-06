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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин об иностранных тренерах: «В РПЛ некоторые попали с натяжкой, как и легионеры. Россиянам нужно доверять. Лучше смотреть на Семака, Игнашевича и Юрана»

«Некоторые иностранные специалисты с натяжкой попали в РПЛ. Я бы лучше смотрел на то, как наши бывшие футболисты становятся тренерами.

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