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Регион 29

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В южной части Архангельска строят еще одну газовую ветку

Началось строительство распределительного газопровода для газификации домовладений по улице БелогорскаяНачалось строительство распределительного газопровода для газификации домовладений по улице БелогорскаяСтроительство этого газопровода позволит подключить к природному газу 27 домовладений, сообщили в пресс-службе администрации столицы Поморья.

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