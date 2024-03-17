Продолжается мойка и очистка остановочных павильонов

Продолжается мойка и очистка остановочных павильоновУправлением благоустройства Администрации города Иванова 27 декабря 2023 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию остановок общественного транспорта.
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