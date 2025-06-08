«Неравнодушие – ваша суперсила»: Путин поблагодарил соцработников за труд и преданность профессии

МОСКВА, 8 июня, ФедералПресс. Ежегодно 8 июня в РФ отмечают День социального работника. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам социальной сферы за их труд в учреждениях для ветеранов, детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.