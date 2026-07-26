Тысячи северокорейских солдат вместе с ракетами выдвигаются на помощь России

Употребление кокса + кокаин в вену, голлюцинация от наркоты у клоуна.

Betahon

Удивительный бред несет наркуша перед визитом за океан к кормушке...ЦРУ и ФБР в недоумении от такой пропущенной стратегической информации...🤔😂😂😂😂😂😂