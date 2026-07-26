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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Тысячи северокорейских солдат вместе с ракетами выдвигаются на помощь России

Тысячи северокорейских солдат вместе с ракетами выдвигаются на помощь России – Зеленский Северная Корея планирует передать России дополнительные пусковые установки для баллистических ракет.

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Комментарии
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Анатолий Иванов
Употребление кокса + кокаин в вену, голлюцинация от наркоты у клоуна.
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1 м.
ЛС
Лидия Санникова
👍👍👍
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1 м.
Betahon
Удивительный бред несет наркуша перед визитом за океан к кормушке...ЦРУ и ФБР в недоумении от такой пропущенной стратегической информации...🤔😂😂😂😂😂😂
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1 м.