Тысячи северокорейских солдат вместе с ракетами выдвигаются на помощь России – Зеленский Северная Корея планирует передать России дополнительные пусковые установки для баллистических ракет.
Комментарии
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Анатолий Иванов
Употребление кокса + кокаин в вену, голлюцинация от наркоты у клоуна.
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1 м.
ЛС
Лидия Санникова
👍👍👍
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1 м.
Betahon
Удивительный бред несет наркуша перед визитом за океан к кормушке...ЦРУ и ФБР в недоумении от такой пропущенной стратегической информации...🤔😂😂😂😂😂😂
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1 м.
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