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Аргументы недели

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В Петербурге за неделю вывезли больше 82 тонн опасных отходов

В Петербурге за неделю вывезли больше 82 тонн опасных отходов

С 20 по 26 июля жители Санкт-Петербурга передали на утилизацию 82 тонны опасных отходов. Основной объем составили автомобильные покрышки, также на переработку направили технику, аккумуляторы, бытовую химию и другие виды отходов.

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