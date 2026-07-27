В Петербурге за неделю вывезли больше 82 тонн опасных отходов

С 20 по 26 июля жители Санкт-Петербурга передали на утилизацию 82 тонны опасных отходов. Основной объем составили автомобильные покрышки, также на переработку направили технику, аккумуляторы, бытовую химию и другие виды отходов.
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