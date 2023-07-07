Наш потерянный мир

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В новом пакете помощи США Киеву будут Stryker, Bradley, боеприпасы для HIMARS и Patriot

В новом пакете помощи США Киеву будут Stryker, Bradley, боеприпасы для HIMARS и Patriot

В новый пакет военной помощи Киеву войдут 32 единицы БМП Bradley и БТР Stryker, более 28 миллионов патронов для стрелкового оружия, 31 гаубица калибра 155 миллиметров, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin.

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