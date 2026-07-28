102 соискателя хрустального трофея вышли на старт. Клубы РПЛ начинают 4 августа. Сергеев и Соболев продолжат погоню за рекордом Веретенникова. Фонбет - Кубок России

Вчера матчами первого раунда «Пути регионов» стартовал сезон Фонбет - Кубка России. Напомним, уже пятый сезон подряд в турнире присутствуют «Путь РПЛ» и «Путь регионов», куда на стадии плей-офф попадают и команды, вылетающие из «Пути РПЛ».
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