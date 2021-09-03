США будут участвовать в решении конфликта в Донбассе

США будут участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе и в вопросе Крыма. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».