Донбасс Сегодня

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США будут участвовать в решении конфликта в Донбассе

США будут участвовать в решении конфликта в Донбассе

США будут участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе и в вопросе Крыма. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

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